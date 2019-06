Kabul. In Afghanistans Hauptstadt Kabul ist am Dienstag ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Beamte am Flughafen teilten mit, die Maschine sei mit elf Afghanen an Bord am Morgen gelandet. Es war die 25. Sammelabschiebung seit Dezember 2016. Insgesamt sind seitdem 600 Männer aus der BRD nach Afghanistan zurückgebracht worden. Flüchtlingsräte und Politiker von Linkspartei und Grünen kritisieren die Abschiebungen scharf, ebenso wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Allein 2019 starben bei Gefechten und Anschlägen in dem Land 581 Zivilisten. dpa/nd