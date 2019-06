Zu »Verteidigungszwecken« hat die US-amerikanische Regierung rund 1000 weitere Soldaten in den Nahen Osten geschickt, so teilte der amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan am Montag in Washington mit. Shanahan betonte zugleich: »Die Vereinigten Staaten streben keinen Konflikt mit dem Iran an.«

Vergangene Woche hatte ein rätselhafter Angriff auf zwei Schiffe am Golf von Oman für viel Spekulation gesorgt. Mehrere Explosionen machten die Schiffe fahruntüchtig. Die Besatzung musste evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Auffällig war, dass die Explosionen zeitgleich mit dem Besuch des japanischen Premiers in Iran stattfanden. Shinzo Abe war nach Teheran gereist, um dort zwischen Iran und den USA zu vermitteln.

In Teheran äußerte man Empörung darüber, dass eine solche Attacke zu so einem Zeitpunkt geschehe und wies jegliche...