Monheim am Rhein. Kostenlos mit Bus und Bahn fahren: Das will Monheim ab April 2020 anbieten. Rund 44 000 Monheimer mit Hauptwohnsitz in der Stadt könnten so mit dem Monheim-Pass den Öffentlichen Personennahverkehr im Gebiet Monheim und Langenfeld kostenlos nutzen, so die Stadt. »Das ist kein kurzer Testlauf«, bekräftigte Bürgermeister Daniel Zimmermann von der Bürgerfraktion »PETO«, die eine Mehrheit im Stadtrat hat. Die Entscheidung im Stadtrat ist für den 10. Juli geplant. Damit wäre Monheim die einzige Stadt in NRW mit kostenlosem ÖPNV. dpa/nd