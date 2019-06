Peking. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will sich in China für bessere Wettbewerbsbedingungen einsetzen. Zum Auftakt eines dreitägigen Besuches traf Altmaier am Mittwoch in Peking mit dem Minister für Marktregulierung, Xiao Yaqing, zusammen. »Wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen ohne Diskriminierungen und Benachteiligungen«, sagte Altmaier. Im Mittelpunkt der Gespräche steht auch die Entwicklung im Handelskrieg USA-China. dpa/nd