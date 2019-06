Potsdam. Rund 10 300 Wohnungen sind im vergangenen Jahr in Brandenburg neu gebaut worden. Damit gibt es nun 1,33 Millionen Wohnungen im Bundesland, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Abgerechnet Nutzungsänderungen, Zusammenlegungen oder Abbruch liegt der Zuwachs bei rund 9800 Quartieren. 87 Prozent der 671 000 Wohnhäuser im Land sind Ein- und Zweifamilienhäuser, in denen knapp die Hälfte aller Wohnungen untergebracht sind. Die meisten neuen Quartiere verzeichneten Potsdam mit 2000 Wohnungen und Potsdam-Mittelmark mit 1250. dpa/nd