Erkelenz. Tausende Demonstranten werden zu den Protesten gegen die deutsche Klimapolitik am Wochenende an den Tagebauflächen im Rheinland erwartet. Die Protestbewegung »Fridays for Future«, eine von mehreren Initiativen, die für einen früheren Kohleausstieg kämpft, machte am Mittwoch am Braunkohle-Tagebau Garzweiler im rheinischen Revier mobil. Mit dem von der Kohlekommission empfohlenen Kohleausstieg bis 2038 gebe es keine Chance, die Klimaziele einzuhalten, sagte Carla Reemtsma von »Fridays for Future« zum Auftakt der bis Montag dauernden Aktionstage. Die Politik verweigere sich der Notwendigkeit zu handeln. Die Polizei hatte »Fridays for Future« (FFF) davor gewarnt, sich während der Aktionstage für illegale Aktionen vereinnahmen zu lassen und in die »Strafbarkeitsfalle« zu laufen. FFF sei sich seiner »Riesenverantwortung« bewusst und werde solche Situationen verhindern, sagte FFF-Sprecherin Reemtsma. Aber die Protestbewegung lasse sich nicht auseinanderdividieren. dpa/nd