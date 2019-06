Berlin. Die Bundesregierung will einem Bericht zufolge drei neue Mittelstreckenmaschinen für die Flugbereitschaft der Bundeswehr bestellen. Nach zwei Unfällen mit solchen Maschinen in diesem Jahr sollen die Flugzeuge bis Herbst beim kanadischen Hersteller Bombardier gekauft werden, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch. Es beruft sich auf ein vertrauliches Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestages, dem zufolge das Verteidigungsministerium für die Anschaffung eine außerplanmäßige Ausgabe von 240 Millionen Euro beantragt hat, der das Finanzressort zugestimmt habe. AFP/nd