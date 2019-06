Paris. Nach seiner Verhaftung in Frankreich Mitte Mai ist der ehemalige Führer von Baskenland und Freiheit (ETA) Josu Ternera wieder auf freiem Fuß. Ein Berufungsgericht in Paris ordnete am Mittwoch die sofortige Freilassung Terneras unter Auflagen an. 2010 und 2017 war Ternera in Abwesenheit wegen »terroristischer krimineller Vereinigung« zu Haftstrafen von sieben und acht Jahren verurteilt worden. Die ETA hatte im Mai 2018 ihre endgültige Auflösung verkündet. AFP/nd