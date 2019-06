London. Der Favorit im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May, Boris Johnson, hat sich bei einer TV-Debatte am Dienstagabend nicht auf ein Brexit-Datum festlegen lassen. Auf die Frage, ob er garantieren könne, dass Großbritannien die Frist bis Ende Oktober für einen EU-Austritt einhalten werde, antwortete Johnson ausweichend. »Wir müssen rauskommen«, sagte er. »Ansonsten, fürchte ich, werden wir einen katastrophalen Vertrauensverlust in die Politik erleben.« Gleichzeitig betonte er, niemand wolle einen »ungeordneten Brexit«. Der Ex-Außenminister will das im Parlament gescheiterte Brexit-Abkommen mit Brüssel nachverhandeln. Die EU lehnt das aber kategorisch ab. dpa/nd Kommentar Seite 10