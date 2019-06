Wer unbedingt einmal New York erleben will, nimmt - so er Europäer ist - das Flugzeug. Und in New York kein Auto, denn Parken ist quasi unmöglich. Das Ziel bestimmt halt das Verkehrsmittel. In der Stadt macht sich der Elektroroller gut, im Gebirge irgendetwas, das fliegt. Zwei Schweizer sind mit einem Flugzeug auf dem Mont Blanc gelandet, und nun schimpft alle Welt. Warum nur? Die beiden wollten den Aufstieg zum Gipfel verkürzen. Das tun doch alle, unentwegt. Ein Fluggerät als Alternative zur Karriereleiter ist nur noch nicht erfunden. Gewiss hatten auch die beiden triftige Gründe. Vielleicht hatten sie an dem Tag noch etwas Wichtiges vor. Warum verschwitzt zum Termin erscheinen? Jede Mühe braucht einen Sinn. Ein Foto vom Mont Blanc setzt diese nicht zwingend voraus. Für die Erwirtschaftung vorzeigbarer Muskeln gibt es Muckibuden und Hometrainer. Wozu also die ganze Aufregung? Ein Knöllchen für Falschparken ist das Einzige, was in diesem Fall in Frage kommt. uka