Was soll das sein

Eine Statue der Schauspielerin Marilyn Monroe auf dem Hollywood Walk of Fame ist abgesägt und gestohlen worden. Den Behörden zufolge sah ein Augenzeuge, wie ein Mann auf die Skulptur »Ladies of Hollywood Gazebo« kletterte, mit der bedeutende Frauen der Kinogeschichte gewürdigt werden. Er sägte dann die Monroe-Statue ab, die auf der Spitze der Eiffelturm-förmigen Skulptur thronte, und verschwand mit seiner Beute. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Fingerabdrücke sicherstellen können. Die Statue zeigt Monroe in ihrer berühmten Pose mit wehendem weißen Kleid aus dem Film »Das verflixte 7. Jahr«. AFP/nd