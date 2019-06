Der Theatermacher Joachim Knauth ist tot, wie sein Verlag Henschel Schauspiel am Mittwoch in Berlin bestätigte. Er wurde 88 Jahre alt. Geboren 1931 in Halle (Saale), studierte er ab 1950 in Leipzig Jura, schwenkte dann aber um auf Germanistik und verfasste sein erstes Theaterstück, die historische Komödie »Heinrich der Achte oder Der Ketzerkönig«, mit dem er in Schwerin Erfolg hatte. Er wurde am Berliner DT dramaturgischer Mitarbeiter von Wolfgang Langhoff und schrieb ab 1962 schrieb als freier Schriftsteller Stücke, Hörspiele und Drehbücher.

1974 veröffentlichte er in der »Neuen Deutschen Literatur« den Essay »Zum Beispiel Märchen«, in dem er auf originelle Weise von der marxistischen Märchenrezeption abwich. 1990 bekam er den Hörspiel-Sonderpreis für »Der Nibelungen Not«. 1992 den internationalen Hörspielpreis terre des homme für »Gottes Stimme«. Der Dramaturg Jochen Ziller nannte Knauths Stücke »Pamphlete zur Veränderbarkeit der Verhältnisse durch die Veränderung der Menschen.« nd