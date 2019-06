Yuval Sharon inszeniert den neuen »Lohengrin« bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth

Seit 2003 arbeitet er für die ARD-Literatursendung »druckfrisch« und produziert daneben zahlreiche Hörspiel- und Theaterproduktionen. Der 1958 in Dortmund geborene Franz-Martin Strauß alias FM Einheit arbeitet als Komponist, Musiker und Musikproduzent. Seit 1979 war er in verschiedenen Formationen aktiv, unter anderem bei »Abwärts« und »Palais Schaumburg«. Seit Anfang der 1980er Jahre ist er Percussionist und Mitglied der »Einstürzenden Neubauten«. Daneben komponierte er Schauspielmusiken unter anderem für Inszenierungen von Peter Zadek, Werner Schwab und Hasko Weber.

Ammer und FM Einheit starteten ihre Zusammenarbeit 1993 mit dem für den Bayerischen Rundfunk (BR) produzierten Hörspiel »Radio Inferno«. Zahlreiche weitere Produktionen wie »Deutsche Krieger« folgten, zuletzt 2018 »Symphonie der Sirenen« in Kooperation von BR und Deutschlandradio. Der 1960 in München geborene Ammer ist Autor und Journalist. Nach dem Studium von Germanistik, Philosophie und Geschichte der Naturwissenschaften promovierte er 1990. Seit 1989 ist er im Wechsel freier Autor, Universitätsdozent, Fernsehjournalist und Regisseur tätig.

Als Teil der Berlin-Ausstellung zog die Tür des Techno-Clubs »Tresor« in das Humboldt-Forum ein. Soll man das feiern?

Reiswaffeln schmuggeln oder Hummercarpaccio? Ein Howto für den Opernbesuch: »Rigoletto« an der Staatsoper Berlin

