Rathaus Aachen Foto: dpa/Oliver Berg

Nach einigen anderen Städten hat auch Aachen den sogenannten Klimanotstand erklärt. Der Rat der Stadt beschloss die Maßnahmen am Mittwochabend bei zwei Gegenstimmen. Damit erkenne man das Eindämmen der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität an, hieß es. Zugleich wurde die Verwaltung beauftragt, ab sofort bei relevanten Anträgen etwaige negative Auswirkungen auf Atmosphäre und Klima abzuschätzen sowie Lösungen zu bevorzugen, die sich positiv auf das Klima auswirkten.

Mit der Erklärung des Klimanotstands folgt Aachen Städten wie Konstanz, Herford, Münster und Bochum. Am 21.06. werden in Aachen Schüler*innen, Studierende, Eltern, Wissenschaftler*innen, Lehrer*innen, Künstler*innen aus 16 Ländern für eine gerechte und verantwortungsbewusste Klimapolitik. Aufgerufen dazu hat die Organisation Fridays for Future.

