Ekrem Imamoglu während seines Wahlkampfs in Istanbul Foto: AP/dpa/Burhan Ozbilici

Eine Szene wird noch lange in Erinnerung bleiben: Mitten in seiner Rede hielt Ekrem Imamoglu an, zog Jacke und Krawatte aus und krempelte die Hemdsärmel hoch. Das war am 5. Mai, als die Hohe Wahlkommission mitten in der Nacht die Istanbuler Wahlen vom 31. März für ungültig erklärte.

Imamoglu hatte die Wahlen mit einem hauchdünnen Vorsprung vor seinem Kontrahenten, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Binali Yildirim von der Regierungspartei AKP, für sich entschieden. Mit ausgebreiteten Armen verkündete der Kandidat der CHP damals vor Tausenden von jubelnden Anhängern: »Unser Weg ist lang, unsere Spannung groß, wir sind jung.« Und: »Wir sind die türkische Jugend, die nach Gerechtigkeit dürstet.«

Seitdem trat der Newcomer vor den neu angesetzten und mit Spannung erwarteten zweiten Bürgermeisterwahlen am Sonntag in mehreren Istanbuler Bezirken und Fernsehshows auf - zuletzt am vergangenen Sonntag in einem TV-Duell gegen Yildirim. ...