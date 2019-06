Peking. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird bei seinem China-Besuch auch die Führung des unter Druck geratenen chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei treffen. Eine Sprecherin des Ministers bestätigte am Donnerstag, dass das Treffen am Freitag in Shanghai geplant sei. Ob es sich bei seinem Gesprächspartner um den Gründer Ren Zhengfei handelt, wie zuvor das »Handelsblatt« berichtet hatte, wurde nicht gesagt. Der führende Netzwerkausrüster hofft darauf, am Ausbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland zum Zuge zu kommen. Die USA warnen hingegen ihre Partner, Telekomausrüstung von Huawei einzusetzen. Wie sich Deutschland verhält, dürfte auch Einfluss auf andere Länder haben. Altmaier hob in Peking hervor, dass beim Ausbau des deutschen Mobilfunknetzes kein Unternehmen diskriminiert werde. dpa/nd