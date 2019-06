Magdeburg. Der AfD-Abgeordnete Sachsen-Anhalts, Alexander Raue, hat Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch beschimpft und ist aus dem Sitzungssaal geworfen worden. Brakebusch erteilte dem für provokante Zwischenrufen bekannten Raue am Donnerstag einen Ordnungsruf und verwies ihn wenig später des Saales. Die Landtagspräsidentin hatte nach zahlreichen Zwischenrufen bei einer Debatte zum Thema Abschiebehaft gesagt: »Es kann nicht sein, dass Sie ständig dazwischenquaken.« Raue entgegnete, »ich quake nicht, vielleicht quaken Sie ja« und warf Brakebusch vor: »Sie sind unverschämt.« Abgeordnete vor allem von SPD, Grünen und LINKE hatten immer wieder eine strengere Sitzungsleitung von Brakebusch verlangt. dpa/nd

