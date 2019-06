Die Berliner Lotto-Stiftung hat für 17 Projekte in der Stadt mehr als 5,7 Millionen Euro vergeben. So erhält das Canisius-Kolleg ein Darlehen von 1,5 Millionen Euro für die Schadstoffbeseitigung bei der Sanierung, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Mit rund 120 000 Euro gefördert wird der Wohltätigkeitsverein Al-Huleh, der sich um Senioren mit ausländischen Wurzeln kümmert, damit diese nicht vereinsamen. Im ersten Jahr ist eine Anlaufstelle in Nord-Neukölln geplant. Danach soll die Arbeit auf andere Bezirke Berlins ausgeweitet werden. Mit 100 000 Euro wird der Einbau eines Lifts im Haus eines beim Terroranschlag vom Breitscheidplatz schwer geschädigten Ersthelfers gefördert. dpa/nd