Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat erste Änderungen des Boxturniers bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio bekannt gegeben. Keine Chance auf eine Rehabilitierung hat der Boxverband AIBA, dessen Olympia-Aus nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit dem IOC auf der Session ab Montag in Lausanne besiegelt werden soll.

Profiteure der Neuerungen sind vor allem die Frauen im internationalen Amateurboxen. Während 2016 in Rio noch 250 Männer und 36 Frauen um Medaillen boxten, werden es in Tokio 186 Männer und 100 Frauen sein. Insgesamt wird es 13 Gewichtsklassen in Tokio geben, acht für Männer, fünf für Frauen.

Ein...