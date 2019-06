London. Nach einem Gerichtsurteil erteilt Großbritannien vorerst keine neuen Lizenzen für die Lieferung von Waffen an Saudi-Arabien, die im Jemen-Konflikt eingesetzt werden könnten. Handelsminister Liam Fox kündigte am Donnerstag im Parlament jedoch an, die Regierung werde Berufung gegen das Urteil einlegen. In der Zwischenzeit würden Lizenzen für Waffenverkäufe an Saudi-Arabien und dessen Verbündete ausgesetzt. Ein Berufungsgericht hatte die Regierung angewiesen, die Verkäufe wegen ihrer humanitären Auswirkungen zu »überdenken«. Großbritannien ist für 23 Prozent der Waffenimporte nach Saudi-Arabien verantwortlich. Nach UN-Angaben kamen im Jemen-Konflikt Zehntausende Menschen ums Leben. AFP/nd