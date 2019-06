Tegucigalpa. In Honduras sind Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um den Rücktritt von Präsident Juan Orlando Hernandez zu fordern. In mehreren Regionen des mittelamerikanischen Landes blockierten die Demonstranten am Mittwoch Straßen mit brennenden Reifen. Die Proteste finden inmitten eines landesweiten Polizeistreiks statt. Nach Polizeiangaben streiken auch die LKW-Fahrer in Honduras. Genau wie die Polizei verlangen auch sie höhere Löhne. AFP/nd