Szegedin. Vier Jahre nach dem Erstickungstod von 71 Flüchtlingen in einem Lkw müssen vier Schlepper in Ungarn lebenslang ins Gefängnis. Ein Berufungsgericht in Szeged bewertete das Verbrechen am Donnerstag als besonders schwer und erhöhte das Strafmaß auf lebenslänglich. Vor einem Jahr hatte ein ungarisches Gericht die wegen Menschenhandels beschuldigten Männer zu 25 Jahren Haft verurteilt.

