Viersen. Das Aktionsbündnis »Ende Gelände« will im Rheinischen Revier in den kommenden Tagen einen Tagebau oder eine Kohle-Transportbahn blockieren, um die Forderung nach einem sofortigen Kohleausstieg zu unterstreichen. Aktivisten setzten am Donnerstag im nordrhein-westfälischen Viersen die Vorbereitungen zu den Aktionstagen fort. Laut Veranstalter trafen bereits am Mittag mehr als 1000 Teilnehmer ein. Zelte wurden aufgebaut, Teilnehmer trainierten für Aktionen.

Im Rheinischen Revier wird in drei Tagebauen Braunkohle gefördert. In dem ursprünglich für 6000 Menschen geplanten Camp dürfen nach einer Gerichtsentscheidung 3000 Menschen übernachten. Die Polizei hatte zunächst 1600 zugelassen. Der Energiekonzern RWE warnte ...