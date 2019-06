Jeder zweite Geflüchtete aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern arbeitet an- oder ungelernt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Zakiy Ademonla Adeyemi versteht die Welt nicht mehr: Der 29-jährige Geflüchtete aus dem westafrikanischen Benin möchte eine Ausbildung machen, darf aber nicht. Und das, obwohl er sogar Ausbildungsbetriebe gefunden hat, die ihn einstellen würden. »Ich lege der Ausländerbehörde ständig Verträge vor, bisher vergebens«, klagt er.

Seit fünf Jahren ist Adeyemi mittlerweile in Deutschland, vor drei Jahren ist er aus einer kleinen Stadt in Sachsen-Anhalt nach Berlin gezogen, um eine Ausbildung als Glaser zu machen. Dabei hat Adeyemi einen Bachelor in internationale Beziehungen, der Abschluss des 29-Jährigen wurde jedoch nicht anerkannt, lediglich sein Abitur akzeptierten die Behörden. Die Ausbildung zum Glaser machte dem überqualifizierten Adeyemi wenig Spaß, auch weil er in seinem Betrieb mit Diskriminierungen zu kämpfen hatte: »Wir waren zwei Schwarze dort. Wir wurden nicht gut behandelt«, sagt Adeyemi rückblickend. Als er sich beschwer...