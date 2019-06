Sommer im Ressort nd.DieWoche - es werden zwei neue, etwa 80 Zentimeter hohe Turmventilatoren angeliefert und kritisch geprüft.

Was ist denn davon zu halten?

Sind eben Ventilatoren, die die warme Luft umrühren. Wobei diese Art weniger effektiv ist als die mit Propeller, weil senkrecht stehende Turbinenräder einen geringeren Wirkungsgrad haben. Dafür sind sie leiser.

Was Ventilatoren betrifft, gibt es ja die Vorstellung, dass man nicht im Luftzug sitzen darf, weil man dann eine Erkältung bekommt. Was ist da eigentlich dran?

Das Hauptproblem dürfte sein, dass der Ventilator nicht nur die Luft umrührt, sondern alles, was an Mikroben im Raum vorhanden ist, und so unter die Leute bringt.

Also an der Kälte liegt es gar nicht?

Nein. Alles, was wir Erkältung nennen, kommt von Bakterien oder Viren, die in der Luft sind. Und zum B...