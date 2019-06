In Minsk werden ab Samstag Medaillen bei den zweiten Europaspielen vergeben. Nach dem eher holprigen Start in dieses vom Europäischen Olympischen Komitee (EOC) organisierte Multisport-Event 2015 in Baku soll in Belarus der Knoten endlich platzen. 4000 Athletinnen und Athleten werden in den nächsten Tagen in 19 Sportarten um 200 Goldmedaillen kämpfen. Während sich Menschenrechtsorganisationen und ausländische Medien an den gewohnten Themen abarbeiten, zweifeln viele Minsker generell am Sinn dieser Spiele und kritisieren die Verschwendung von Steuergeld.

In der oftmals verschlafenen wirkenden Millionenstadt Minsk ist in der vergangenen Woche der Puls deutlich gestiegen. Bauarbeiter klopfen die letzten Steine in die Bürgersteige, über Schlaglöcher wird Teer gezogen und in die Busse und U-Bahnen steigen immer mehr junge Frauen und Männer, deren einheitliche Trainingsanzüge sie als freiwillige Helfer ausweisen: Volunteers!

Die Eur...