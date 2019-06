Wo Tourbusse stehen, treten Musiker*innen auf, die es zu etwas gebracht haben. Am Berliner Gendarmenmarkt parken zwei Exemplare - die K&K-Philharmoniker und der Opernchor spielen heute. Schick gekleidete Menschen strömen zum Eingang des Konzerthauses. Sie wissen, wo sie hinmüssen, und so schließt man sich an, als Newbie. Zum ersten Mal ein Konzert mit klassischer Musik besuchen.

Im goldfarben verzierten Saal füllen sich die Sitze und Ränge. Das Publikum ist gut frisiert, kein Haar steht ungewollt von einem Kopf ab. Männer in Anzug und Hemd schauen erwartungsvoll Richtung Bühne, Frauen tragen Blusen. Parfümgeruch liegt in der Luft.

Das Orchester und die Chormitglieder betreten die Bühne, woraufhin der Altersdurchschnitt im Raum sinkt. Während die Menschen auf der Bühne wohl zwischen 20 und 55 Jahre alt sind, bring...