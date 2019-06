Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsre Zukunft klaut« - der bekannteste Slogan der Fridays-for-Future-Bewegung klingt niedlich, ist es aber nicht. Gerade erst bestätigte die Weltorganisation für Meteorologie mit 53,9 °C in Kuwait und 53,7 °C in Pakistan neue Hitzerekorde für den Planeten Erde seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen. Gemessen wurden sie bereits in den Jahren 2016 bzw. 2017 und für sich genommen würden sie nicht einmal allzu viel bedeuten. Jedoch waren die vergangenen vier Jahre dem als Weltklimarat bekannten Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zufolge auch insgesamt die heißesten weltweit.

Seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Durchschnittstemperatur auf der Erde um ein Grad erhöht, allein um ein halbes Grad in den letzten 30 Jahren. Der Mensch bzw. das von ihm geschaffene Wirtschaftssystem sind als Hauptursache dafür ausgemacht.

Zukünftige Generationen werden, wenn sich nicht i...