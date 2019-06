Jeremy Hunt Foto: dpa/Victoria Jones

Er hat keine Chance, aber er will sie nutzen: der britische Außenminister Jeremy Hunt. Er hat es ins Finale im Kampf um den Posten des britischen Premierministers geschafft. Sein Gegner ist der Topfavorit Boris Johnson, der bei der Basis der konservativen Tories als sehr beliebt gilt. Und eben diese 160 000 Parteimitglieder werden bis Ende Juli per Briefwahl über ihren neuen Vorsitzenden entscheiden, der dann auch die Nachfolge der Premierministerin auf Abruf, Theresa May, übernimmt.

Hunt ist das Aufholen von Rückständen gewohnt: Erst in der letzten Runde der Wahlen unter den Westminster-Abgeordneten der Torie...