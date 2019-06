Die Zahl gewaltbereiter Salafisten in Berlin ist nach Schätzungen des Verfassungsschutzes in den vergangenen zweieinhalb Jahren um rund ein Fünftel auf aktuell 460 gestiegen, wie Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Freitag mitteilte. Etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) der gewaltorientierten Salafisten besitzt demnach die deutsche Staatsangehörigkeit, knapp zwei Drittel (65 Prozent) haben dagegen keine deutsche Staatsangehörigkeit. Weitere acht Prozent haben neben der der deutschen auch eine weitere Staatsangehörigkeit. epd/nd