Magdeburg. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat die Pläne für den Schutz des Grünen Bandes auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten diskutierten in erster Lesung über einen in der Regierungskoalition lange umstrittenen Gesetzentwurf, der den ehemaligen Grenzstreifen zum Naturmonument erklärt. Die Beratungen werden nun in den Ausschüssen weitergeführt. Ziel ist es, dass die neue Schutzkategorie bis zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung im November in Kraft tritt. Das Grüne Band in Sachsen-Anhalt ist 343 Kilometer lang. Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) sagte, ökologisch wertvolle Lebensräume würden geschützt. Streit hatte es gegeben, weil die CDU fürchtete, Landwirte an der Ex-Grenze könnten enteignet werden. dpa/nd