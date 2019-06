Chemnitz. Nach Angaben der Agentur für Arbeit in Chemnitz haben 8400 Jugendliche in Sachsen noch keinen festen Ausbildungsplatz. Dagegen seien 10 600 Lehrstellen unbesetzt. Die Agentur rät den Jugendlichen, noch vor Sommerferienbeginn Hilfe bei der Berufsberatung der Agentur zu suchen. Gute Chancen für einen Ausbildungsplatz gebe es in den Berufen Fachverkäufer, Speditionskaufmann, Werkzeugmechaniker und Restaurantfachmann. dpa/nd