Greifswald. Die Fraktionen von Grünen, SPD und LINKE/Tierschutzpartei wollen in Greifswald den »Klimanotstand« ausrufen. Über einen entsprechenden Antrag werde am Dienstag in der konstituierenden Bürgerschaftssitzung abgestimmt, so Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger. In der nächsten Legislatur solle der Klimaschutz zum Schwerpunkt werden. Greifswald wäre die zweite Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, die den Notstand ausruft. Ludwigslust hat im Mai den symbolischen Notstand erklärt. dpa/nd