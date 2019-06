Denkendorf. Dakosaurus und Sciurumimus - zwei Urzeittiere - stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung im Dinosaurier-Museum im Altmühltal. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eröffnete in Denkendorf die Schau »Schatzkammer im Herzen Bayerns - Die einzigartigen Fossilfunde von Painten«. Die Urzeittiere lebten vor etwa 150 Millionen Jahren in der Gegend zwischen Kelheim und Donauwörth, wo die Landschaft seinerzeit mit Lagunen und Riffen der heutigen Karibik geähnelt habe. Gefunden wurden die Fossilien im Kalkwerk Painten (Kreis Kelheim). dpa/nd

