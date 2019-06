Berlin. Mercedes muss rund 60 000 Dieselautos des Modells GLK 220 mit der Abgasnorm Euro 5 zurückrufen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) verhängte einen Zwangsrückruf gegen den Mutterkonzern Daimler, wie ein Unternehmenssprecher einen Bericht der »Bild am Sonntag« bestätigte. Das KBA wirft dem Autobauer vor, eine illegale Abschaltvorrichtung zur Abgasmanipulation eingesetzt zu haben. Betroffen sind Mercedes-Modelle, die zwischen 2012 und 2015 produziert wurden. »Wir legen gegen den Bescheid Widerspruch ein«, teilte ein Daimler-Sprecher mit. Laut »Bild am Sonntag« wird Daimler auch durch ein Experten-Gutachten des Bundesverkehrsministeriums belastet. Das Gutachten bestätige die Einschätzung des KBA, dass eine illegale Abschaltvorrichtung eingesetzt worden sei. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!