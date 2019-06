Was soll das sein

München. CSU-Chef Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, deutlich früher als bislang geplant aus der Kohle auszusteigen. »Am Ende müssten wir eigentlich im Jahr 2030 aussteigen«, sagte der bayerische Ministerpräsident dem »Münchner Merkur« vom Samstag mit Blick auf die deutschen Klimaziele. Die Forderung geht damit über den von der Kohlekommission im Januar erzielten Kompromiss hinaus. Dieser sieht als einen Schrittweisen Ausstieg bis 2038 vor. Söder stellte diesen Zeitplan nun infrage. »Sind wir ehrlich: Die deutschen Klimaziele sind bis 2030 nur zu erreichen, wenn wir den Kohleausstieg massiv beschleunigen«, sagte er dem »Münchner Merkur«. Der CSU-Vorstand will am Montag eine gemeinsame Linie in der Klimapolitik beschließen. AFP/nd