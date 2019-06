Addis Abeba. Nach Angaben der äthiopischen Regierungssprecherin Billene Seyoum wurden bei einem Putschversuch in der Region Amhara am Samstag Regionalpräsident Ambachew Mekonnen sowie ein weiterer hochrangiger Regionalvertreter getötet. Wenige Stunden später sei Generalstabschef Seare Mekonnen von seinem Leibwächter erschossen worden, sagte Abyis Sprecherin am Sonntag. AFP/nd