Minsk. Judoka Pauline Starke machte kurzen Prozess mit ihrer Teamkameradin Sappho Coban. Nur etwa eine Minute brauchte die erst am Mittwoch ins deutsche Aufgebot für die Europaspiele in Minsk nachgerückte Hannoveranerin in der Klasse bis 57 Kilogramm, um die Karlsruherin zu bezwingen und Bronze zu sichern. »Damit hatte ich nicht gerechnet«, sagte die 22-Jährige am Samstagabend, nachdem sie für die zweite Medaille für das deutsche Team gesorgt und gleichzeitig EM-Bronze eingeheimst hatte.

Bereits am Morgen hatten die Regensburger Luftpistolenschützen Sandra und Christian Reitz mit ihrem dritten Platz im Mixed-Wettbewerb für den ersten Medaillenerfolg gesorgt. Sandra Reitz genoss den »superschönen« Erfolg an der Seite ihres Ehemannes Christian. »Eine Medaille war unser Ziel. Und das Mixed ist etwas Besonderes«, sagte sie nach dem Sieg gegen Gastgeber Belarus. »Wir haben etwas holprig angefangen, denn ich war etwas schlampig beim Abzug«, ...