»36 Grad, und es wird noch heißer ...«, sang vor ein paar Jahren die Band Zweiraumwohnung. Und da gab es noch nicht einmal den passenden Deckel dazu. Was damals noch als Jahrhundertsommer durchging, wiederholt sich nun alle naselang. Während man beim Bandnamen mit derselben schon aufs nächste Problem gestoßen wird: Vor allem Zweiraumwohnungen werden immer teurer - was vor ein paar Jahren noch als Wucher tituliert worden wäre, gilt heute als Schnäppchen. Das hat viele Gründe, dazu nur soviel, bei einem Lied samt Textzeile »36 Mark, und es wird noch teurer ...« hätte man nicht zuerst an einen Quadratmeterpreis gedacht. Der menschgemachte Mietenwandel scheint unaufhaltsam, nur wenige leugnen ihn noch, ganze Städte sind für ihre früheren Einwohner unbewohnbar geworden. Man bräuchte also so etwas wie den Klimadeckel, also das Verbot an die Temperaturen, zu steigen - nur eben für Mieten. Vielleicht kühlte das ja sogar das Klima in den Städten runter. stf