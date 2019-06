»Ende Gelände«-Aktivisten blockieren bei Sonnenuntergang die Gleise einer Kohle-Transportbahn. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Erkelenz. Mehrere tausend Menschen haben am Wochenende am Tagebau Garzweiler im Rheinischen Braunkohlerevier für eine Klimawende, einen zügigen Kohleausstieg sowie für den Erhalt des Hambacher Forsts demonstriert. Neben einer Fahrraddemonstration, einer Sitzblockade und einer Kundgebung in dem von Abbaggerung bedrohten Dorf Keyenberg gab es auch Aktionen zivilen Ungehorsams. So drangen Aktivisten des Bündnisses »Ende Gelände« in den Bereich des Tagebaus ein.

Weiterhin blockierten etwa 800 Aktivisten zwei Bahnstrecken, auf denen die im T...