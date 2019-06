Lesen sie auch den Kommentar: Die Maut ist out. Kurt Stenger über Konsequenzen aus dem Urteil des EU-Gerichtshofs

Die obersten EU-Richter hatten die Maut am Dienstag für rechtswidrig erklärt , da sie Fahrer aus dem Ausland benachteilige. Hintergrund ist, dass nur Inländer für Mautzahlungen komplett über eine Senkung der Kfz-Steuer entlastet werden sollten. Scheuer hatte unmittelbar nach dem Urteil eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um finanzielle und organisatorische Folgen zu klären.

Der FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic sagte der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«, der voreilige Vertragsabschluss sei grob fahrlässig gewesen. Bis zu seiner Sitzung am Mittwoch müsse der Verkehrsausschusses die Verträge mit allen Angaben über die zu erwartenden Kosten zu Gesicht bekommen. Ansonsten werde die FDP über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nachdenken müssen, warnte Luksic.

Die Grünen-Fraktion forderte den Minister auf, spätestens bis Dienstag den Mitgliedern des Verkehrs- und des Haushaltsausschusses die Verträge »in ungeschwärzter Form« zu übersenden. Es sei »unverantwortlich« gewesen, die Vereinbarungen trotz des laufenden Gerichtsverfahrens abgeschlossen zu haben, heißt es in einem Schreiben von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sowie des Verkehrsexperten Stephan Kühn und des Haushaltspolitikers Sven-Christian Kindler an Scheuer, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. »Wir erwarten eine umfassende Aufklärung über die nun entstandenen Risiken für den Bundeshaushalt.«

