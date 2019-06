»Es ist unmöglich, ihn zu ersetzen. Du wirst keinen Messi finden in diesen Tagen, aber du kannst eine Auswahl zusammenstellen ohne den besten der Welt zu haben. Kann schief gehen, aber schief gegangen ist es bereits. So lange Messi dabei ist, bleibt der Rest charakterlos«, meldete sich am Freitag Mario Alberto Kempes, Weltmeister und Torschützenkönig von 1978, in der spanischen Sportillustrierten »As« zu Wort. »Der Argentinier ist immer wieder aufgestanden, nachdem er gestürzt ist, aber diese Jungs haben so ein Temperament nicht. So wie die Dinge stehen, habe ich große Angst vor Sonntag«, hatte »El Matador« Kempes vor dem »Schicksalsspiel« der argentinischen »Albiceleste« gegen Außenseiter und Turniergast Katar bei der 46. Copa América in Brasilien gesagt.

Starker Tobak für eine sich komplett in Neuformierung befindende nationale Auswahl, doch die Spieler sind es gewohnt, und der Fußballverband AFA macht seit langer Zeit so ziemlich all...