Berlin. Immer mehr Frauen wenden sich an das Hilfetelefon »Gewalt gegen Frauen«. Die Zahl der Beratungen sei 2018 um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, teilte das Bundesfamilienministerium am Montag in Berlin mit. Die Zahl sei damit zum fünften Mal in Folge gestiegen. Insgesamt riefen demnach 42 000 Menschen an, in 59 Prozent der Gespräche war häusliche Gewalt der Grund für den Anruf. Knapp die Hälfte der Anruferinnen wurden nach dem Gespräch an Beratungsstellen und Frauenhäuser weitervermittelt. Auch die Zahl der Onlineberatungen per E-Mail und Chat sei angestiegen. Das Hilfetelefon, das die Bundesregierung im März 2013 eingerichtet hat, richtet sich an Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Außerdem bietet es Unterstützung für Menschen aus dem Umfeld der betroffenen Personen. epd/nd