Limburg. Auf einem Feld im hessischen Limburg ist ein Krater entdeckt worden. Wie er entstanden ist, war zunächst unklar. Wie die Polizei am Montag mitteilte, könnte ein explodierter Blindgänger die Ursache gewesen sein. Dies sei aber noch nicht bewiesen. Anwohner hatten demnach eine Explosion gehört und ein Beben gespürt. Am Nachmittag wurde dann der etwa vier Meter tiefe und zehn Meter breite Krater entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst wurde eingeschaltet. Die Polizei schloss zunächst aus, dass die Explosion durch Arbeitsmaschinen verursacht wurde. AFP/nd

