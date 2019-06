Münster. Auch Nutztiere wie Schweine und Kühe haben mit der Hitze zu kämpfen. Landwirte setzen Technik zur Abkühlung ein. »In diesen heißen Tagen versuchen wir alles, um den Tieren die Temperaturen so erträglich wie möglich zu machen«, erklärte die Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Münster, Susanne Schulze Bockeloh am Montag. Neben Ventilatoren kommen Wasserdüsen zum Einsatz. dpa/nd

