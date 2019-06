Berlin. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will in dieser Woche nach Israel reisen. Dies kündigte sie nach Angaben von Teilnehmern am Montag in Berlin im Parteivorstand an. Im Anschluss an die Aktionswoche von Shabbat zu Shabbat (14. bis 21. Juni) wolle sie zu einem offiziellen Besuch nach Israel fahren. Kramp-Karrenbauer unternimmt damit ihre erste Auslandsreise als CDU-Vorsitzen de bewusst nach Israel. Die CDU-Chefin will demnach unter anderem an der internationalen Herzliya-Konferenz teilnehmen, die Gedenkstätte Yad Vashem besuchen und Gespräche mit Premierminister Benjamin Netanyahu sowie Staatspräsident Rivlin führen. dpa/nd