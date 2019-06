Was soll das sein

Washington. US-Grenzpolizisten haben nahe des Rio Grande an der Grenze zu Mexiko vier Leichen entdeckt, darunter die von drei Kindern. Der Sheriff von Hidalgo County, Eddie Guerra, schrieb in der Nacht zu Montag (Ortszeit) auf Twitter, es scheine sich um die Leichen von zwei Säuglingen, einem Kleinkind und einer etwa 20 Jahre alten Frau zu handeln. Die »Washington Post« berichtete, die Gegend sei bekannt dafür, dass dort Migranten aus Zentralamerika den Fluss durchquerten, um illegal in die USA zu kommen.

Die Zahl der illegalen Grenzübertritte von Mexiko in die USA hat in den vergangenen Monaten dramatisch zugenommen. Im vergangenen Monat setzten US-Grenzpolizisten mehr als 144 000 Migranten beim illegalen Grenzübertritt fest. dpa/nd