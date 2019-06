Potsdam. Der Max-Dortu-Preis der Stadt Potsdam für Zivilcourage und gelebte Demokratie geht in diesem Jahr an die Crew des Seenotrettungsschiffs »Iuventa«. Die Besatzung der »Iuventa« habe 2016 und 2017 in 16 Missionen mehr als 14 000 Menschen vor dem Tod durch Ertrinken im Mittelmeer bewahrt und in sichere Häfen gebracht, hieß es zur Begründung der Jury am Montag in Potsdam. Auch nach der Beschlagnahme des Schiffs 2017 in Italien setze sich die Initiative weiter für eine menschliche Flüchtlings- und Asylpolitik ein, »die Menschen in Notsituationen und auf ihrer Flucht hilft und sie nicht kriminalisiert«. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung soll den Angaben zufolge am 22. Juli bei einer Festveranstaltung im Potsdam-Museum überreicht werden. Laudatorin ist die Politikwissenschaftlerin und frühere Präsidentin der Europa-Universität Viadrina, Gesine Schwan. Zu den »Iuventa«-Mitgliedern gehört den Angaben zufolge auch der gebürtige Potsdamer Sascha Girke. epd/nd