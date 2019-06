Potsdam. Marie Schumann aus Potsdam trägt jetzt den Titel »härteste Feuerwehrfrau« Deutschlands. Sie setzte sich am Sonntag in Hamburg bei den sogenannten »Firefighter Games« durch. Dort trafen sich rund 150 Feuerwehrleute aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg zum ersten Mal zu einem Wettbewerb. Bei den »Firefighter Games« mussten Teilnehmer in fünf Disziplinen Kraft, Ausdauer und Koordination beweisen. So musste etwa unter einsatzähnlichen Bedingungen nach Zeit eine 90 Kilogramm schwere Puppe eine Treppe hinauftransportiert werden. dpa/nd