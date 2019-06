Beelitz. Letzter Tag für die Spargelernte: Die Saison ging am Montag zu Ende. Bis zum Wochenende wurde das letzte Stangengemüse noch in wenigen ausgewählten Hofläden verkauft, sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Vereins und Geschäftsführer von Jakobs Spargelhöfen in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) zu Wochenbeginn. Mit der Ernte zeigte sich Jakobs »sehr zufrieden«. 11 000 Tonnen Beelitzer Spargel sei in der Region geerntet worden, in ganz Brandenburg seien es 22 000 Tonnen des Gemüses gewesen, teilte Jakobs mit. Im vergangenen Jahr waren es mit 22 200 Tonnen etwas mehr. Mit rund 3800 Hektar Anbaufläche gehört Brandenburg zu den größten Spargelregionen in Deutschland. dpa/nd